8. Spieltag Top unter Thorup: Augsburg siegt nach 0:2-Rückstand

Doch Heidenheim erging es wieder so wie bei der Heimpremiere gegen Hoffenheim. Das Schmidt-Team ging mit einer 2:0-Führung zu fahrlässig um und erlaubte sich immer mehr Nachlässigkeiten. Beim ersten Gegentor stand Tietz nach einer Ecke völlig frei, sein wuchtiger Abschluss per Volleyschuss wurde von Kapitän Patrick Mainka unhaltbar abgefälscht. Von diesem Moment an kippte die Partie immer mehr in die Richtung der Gäste. Es war das erste Augsburger Tor seit über zwei Monaten, an dem Kapitän Demirovic nicht direkt beteiligt war.