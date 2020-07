Leihspieler : Toni Leistner: „Ich bin mir mit Köln grundsätzlich einig“

Würde gern länger beim FC Köln bleiben: Toni Leistner am Ball. Foto: Ronald Wittek/epa-Pool/dpa

Köln Leihspieler Toni Leistner wird möglicherweise länger beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bleiben.

Der 29-Jährige hofft auch deshalb auf eine schnelle Lösung, weil Ehefrau Josefin das zweite Kind erwartet. „Die Kugel ist schon recht groß. Mitte September ist es so weit. Deshalb will ich meine Zukunft zeitnah geklärt sehen“, sagte Leistner: „Damit wir auch planen können, in welchem Krankenhaus die Entbindung stattfindet.“