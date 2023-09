Bundesliga „Tolle Zukunft“: Toppmöller über Eintracht-Perspektiven

In der laufenden Spielzeit sind die Hessen zwar noch ungeschlagen, kamen zuletzt aber in vier Partien nicht über ein Remis hinaus. „Mir ist es nicht extrem wichtig, dass ich sage, zehn oder zwölf Spiele ungeschlagen zu sein. Wir wollen gewinnen, das ist unser aller Ansinnen“, sagte Toppmöller. Die Offensive stehe „ein bisschen im Brennpunkt“, bislang gab es nur vier Tore in fünf Spielen. Personell kann Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg auf den zuletzt am Knie verletzten Kristijan Jakic zurückgreifen.