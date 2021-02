Bundesliga : Tolisso-Verletzung bedrückt Flick

München Vor dem 100. Liga-Duell mit Frankfurt ereilt die Bayern die nächste bittere Verletzten-Nachricht. Die Liste der Ausfälle ist prominent und lang. Immerhin kehren Goretzka und Boateng beim Topspiel zurück.

„Mir tut es einfach leid. Da war jeder sehr geschockt und sehr traurig“, sagte Flick zum folgenschweren Trainingsmoment. Bei einem Schuss zog sich Tolisso einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zu. Der Mittelfeldspieler humpelte bei der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstag mit „enormen Schmerzen“ vom Platz. Tags darauf wurde Tolisso gleich operiert. Er fällt laut Flick mindestens drei Monate aus. Auch die EM im Sommer mit dem Auftaktspiel der Franzosen gegen Deutschland in seiner Wahlheimat München muss Tolisso abschreiben.

Lange hadern können Flick und seine arg dezimierten Bayern aber nicht. Im 100. Ligaduell mit der Eintracht geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum, dass der auf fünf Punkte geschmolzene Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig nicht weiter schrumpft. Drei Tage später geht dann die Mission Titelverteidigung in der Champions League bei Lazio Rom weiter. „Vor einigen Wochen hatten wir noch einen vollen Kader“, sinnierte Flick: „Es ist wichtig, dass wir diese Phase überstehen.“

Flick sieht sein Team wegen der schwierigen Voraussetzungen nicht in der Favoritenrolle. „Eintracht Frankfurt hat die beste Mannschaft 2021, hat die meisten Punkte geholt, hat einen sehr guten Lauf, hat aktuell eine sehr gute Form“, zählte er auf. Nach 22 von 24 möglichen Zählern in diesem Jahr klopfen die Hessen ans Tor zur Königsklasse.

Flick beschwört mal wieder die Gewinner-Mentalität seiner Stars. „Es ist ein Spiel, da kommt es auf die Einstellung an und wie wir in das Spiel reingehen.“ Flick erinnert sich schließlich noch sehr gut an den Tag, der sein Leben total veränderte. Das krachende 1:5 beim letzten Bayern-Gastspiel in Frankfurt am 2. November 2019 kostete Niko Kovac den Job und führte zu seiner Beförderung vom Assistenz- zum Cheftrainer. Es war der Anfang der Münchner Erfolgsgeschichte.