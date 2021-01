Reporterin im Fußball : Töpperwien: Ohne Bruder Rolf hätte ich wohl aufgegeben

Berlin Ohne die Hilfe ihres Bruders Rolf hätte Sabine Töpperwien in einer Männerdomäne wohl nie so eine erfolgreiche Karriere als Fußball-Reporterin im Radio hinlegen können.

„Nein! Wenn er mich nicht mental so unterstützt und mir so wertvolle Tipps gegeben hätte, wäre ich an der ein oder anderen Kritik wohl zerbrochen und hätte aufgegeben“, sagte die 60-Jährige in einem Interview der „Bild am Sonntag“.