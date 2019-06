Mitgliederversammlung : Tönnies als Schalke-Boss bestätigt - Kabak verpflichtet

Clemens Tönnies ist erneut in den Schalker Aufsichtsrat gewählt worden. Foto: Tim Rehbein.

Gelsenkirchen Clemens Tönnies bleibt der starke Mann in der Führung des FC Schalke 04 und soll den Fußball-Bundesligisten gemeinsam mit Millionen-Transfer Ozan Kabak aus der Krise führen.

„Ich nehme die Wahl an, die Arbeit geht jetzt los“, erklärte Tönnies am Sonntag auf der Mitgliederversammlung nach seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat des Vereins. Der Unternehmer ist seit 2001 Vorsitzender des mächtigen Kontrollgremiums, von den 9568 stimmberechtigten Mitgliedern erhielt er 5599 Stimmen.