Glanzloser Sieg : Titelkampf, Rekordjagd, Verträge: Bayern-Themen nach Berlin

Berlin Die erste große Ungewissheit zum Bundesliga-Neustart nach der Coronavirus-Pause hat der Rekordmeister beseitigt. Der Sieg bei Union Berlin war typisch FC Bayern. Trainer Hansi Flick sieht bei den Münchnern für die Restsaison aber noch viel Verbesserungsbedarf.

Dafür stimmten weder die Leistung noch der Rahmen in der sonst so stimmungsvollen Alten Försterei. Nach dem Neustart in die Fußball-Bundesliga beschäftigten den Rekordmeister drei Themen.

TITELKAMPF: Thomas Müller machte bei weiterhin vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund als schärfstem Verfolger eine einfache Rechnung auf. „Wir hatten neun Spiele, acht müssen wir gewinnen. Das Ziel ist ganz klar. Das heute war ein erster Schritt. Dass natürlich das Spiel in Dortmund mit entscheidend sein wird, das ist ganz klar.“ Schon jetzt richtet sich der Fokus auf das Kräftemessen mit dem großen Rivalen am 26. Mai.

REKORDJAGD: 40 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison schon geschossen. Das rechnete der FC Bayern via Twitter nach dem Elfmetertor in Berlin schnell vor. Allerdings in allen Wettbewerben. Um den legendären Bundesliga-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 mit eben jener Anzahl zu knacken, fehlen dem Polen nach seinem Elfmetertor gegen Union noch 14 Treffer in acht Spielen.