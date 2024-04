Bundesliga Titel selber entscheiden: Hofmann drückt Bayern die Daumen

Bayer Leverkusens Offensivmann Jonas Hofmann will nicht auf dem Sofa deutscher Meister werden und den Titel mit dem Team selbst perfekt machen. „Ich hoffe, wir können es selber entscheiden“, sagte Hofmann mit Blick auf das anstehende Bundesliga-Wochenende. Sollten der FC Bayern München und der VfB Stuttgart am Samstag verlieren, wäre Leverkusen bereits vor dem eigenen Spiel am Sonntag gegen Werder Bremen die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen. Gewinnt mindestens einer der beiden Konkurrenten, kann Bayer sich mit einem eigenen Sieg selbst krönen.