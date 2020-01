Er will sein wie Lewandowski : Timo Werner übt sich in Demut

Leipzig Fußball-Nationalspieler Timo Werner von Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig trauert seinem gescheiterten Transfer zu Rekordmeister Bayern München nicht nach. Der Torjäger möchte den Sachsen sogar über die laufende Saison hinaus treu bleiben.

Und irgendwann einmal, so träumt Werner, will er wie Robert Lewandowski sein. Obwohl der Stürmer dem Star des FC Bayern, der in allen drei Wettbewerben bis zum Winter 30 Tore geschossen hat, ein erbittertes Rennen um die Torjägerkanone in der Bundesliga liefert, übt er sich in Demut. Ein paar Jahre werde es mit Sicherheit noch dauern: Dann, mit 27 oder 28, möchte er „auf der Ebene sein wie Lewandowski“, sagte Werner. Dennoch kann der Nationalstürmer den Polen schon in dieser Saison übertrumpfen. Nicht nur in der Torschützenliste, auch falls die Sachsen Meister werden.