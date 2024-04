Bundesliga Thon: Schneller Trainerwechsel bei Bayern bewirkt nichts

Der frühere Fußball-Weltmeister Olaf Thon rät dem FC Bayern München von einem kurzfristigen Trainerwechsel ab. Dies würde nichts bewirken, schrieb der 57-Jährige in einer Kolumne des Portals „web.de“. Sportvorstand Max Eberl „muss jetzt eine ruhige Hand haben und so lange wie möglich an Thomas Tuchel festhalten. Er darf nicht herumwirbeln und noch in der laufenden Saison irgendeinen Trainer aus dem Hut zaubern“, so der ehemalige Bayern-Spieler.