FC Bayern München : Thomas Müller mit 300. Sieg - Auch Kimmich mit Bestmarke

München Die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich haben beim 1:0 des FC Bayern München gegen den FC Augsburg Bundesliga-Bestmarken aufgestellt.

In seinem 411. Bundesligaspiel feierte der 32 Jahre alte Müller am 9. April seinen 300. Sieg. So viele Erfolge mit einem Verein erreichte in der deutschen Topliga zuvor noch kein Spieler. „Ich hoffe, da kommen noch ein paar“, sagte Müller zum Rekord und der Aussicht auf weitere Siege.