BVB-Stürmer Terzic über Haller-Krise: „Nicht rational zu erklären“

Haller hatte nach seiner im Sommer 2022 diagnostizierten Hodenkrebs-Erkrankung in der vergangenen Rückrunde ein beeindruckendes Comeback hingelegt und war in 19 Einsätzen an 14 Treffern direkt beteiligt. Nun ist er seit fünf Pflichtspielen ohne Torbeteiligung. Nachdem er in den ersten vier Bundesliga-Spielen stets in der Startformation gestanden hatte, deutete Terzic aber nun an, dass der Stürmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg wohl nicht zu ersten Elf gehören wird.