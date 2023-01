Bundesliga : Terzic sieht „entscheidendes Spiel“ in Leverkusen

Dortmund Trainer Edin Terzic sieht in dem Bundesliga-Duell am Sonntag bei Bayer Leverkusen ein ganz wegweisendes für Borussia Dortmund.

Die Situation in der Fußball-Bundesliga erinnere ihn an die vor den beiden letzten Spielen im Jahr 2022 in Wolfsburg und Mönchengladbach, die beide verloren gingen. „Da haben wir uns in vier Tagen in Bereiche gespielt, in denen wir nicht sein wollten“, sagte er: „Jetzt haben wir wieder den Anschluss geschafft.“