Bundesliga : Terzic: Mit Modeste in Freiburg - Verständnis für FC-Frust

Terzic: Mit Modeste in Freiburg - Verständnis für FC-Frust

Dortmund Neuzugang Anthony Modeste dürfte bereits am Freitag beim SC Freiburg sein Debüt für Borussia Dortmund geben.

Die Dortmunder hatten den 34-Jährigen als Ersatz für den an einem Hodentumor erkrankten Sébastien Haller vom Liga-Konkurrenten 1. FC Köln verpflichtet. Da der sich abzeichnende Transfer am Sonntag vor dem ersten Kölner Saisonspiel gegen FC Schalke 04 publik geworden war, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart auf Modeste verzichtet und seinen Ärger über den Abgang des Torjägers kundgetan.

„Die Enttäuschung kann ich nachvollziehen“, sagte Terzic dazu. Natürlich sei es nicht schön, „Anfang August so einen Top-Mann zu verlieren“. Der Coach der Westfalen beteuerte aber, dass nicht der BVB den Impuls gehabt habe, den Transfer am Sonntag durchsickern zu lassen. Zudem müsse man auch Modeste verstehen. „Bei uns kann er Champions League spielen, und noch einmal um Titel mitzuspielen, ist auch nicht selbstverständlich“, sagte Terzic.

Die klare Erwartung an Modeste sei, Tore zu schießen. „Wir erhoffen uns, dass er die Dinge, die er in den letzten Jahren in der Bundesliga sehr eindrucksvoll gezeigt hat, bei uns vorführt“, sagte Terzic.