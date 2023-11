Bundesliga Terzic: „In den Spielen zeigen, dass wir Titel wollen“

„Ich möchte nicht jeden Tag darüber reden, dass wir Titel gewinnen wollen, sondern ich möchte es zeigen. In den Spielen sollen alle das Gefühl haben, das wir bereit sind, um Titel zu spielen“, sagte der 41-Jährige in der Pressekonferenz. In der vergangenen Saison hatte der BVB am letzten Spieltag im Fernduell mit den Bayern die scheinbar sichere Meisterschaft noch aus den Händen gegeben.