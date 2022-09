Bundesliga : Terzic: Gratulation an Schalke-Trainer „das Schlimmste“

Terzic: Gratulation an Schalke-Trainer „das Schlimmste“

Dortmund Trainer Edin Terzic ist vor seinem Derby mit Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 vor Zuschauern hochmotiviert.

„In meinem Leben als Trainer würde es nichts Schlimmeres geben, als dem Schalker Trainer zum Sieg gratulieren zu müssen“, sagte der 39-Jährige am Tag vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr). Terzic ist in Menden im nahen Sauerland geboren und mit Unterbrechung seit sieben Jahren im Verein.