Bundesliga Terzic beklagt erneuten Dortmunder Rückfall

„Wir haben wieder einmal ein bekanntes Gesicht gezeigt, mit dem wir sehr unzufrieden sind“, sagte Terzic nach der Niederlage am Samstag allerdings auch. Vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle United in der Champions League hatte der Vizemeister die zweite Niederlage in der Fußball-Bundesliga nacheinander kassiert. „Es ist wieder mal ein sehr enttäuschender Tag für uns“, sagte der Coach.