5. Spieltag : Terodde kontert Führich: Schalke und Stuttgart noch sieglos

Stuttgart Schalke 04 und der VfB Stuttgart müssen weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison warten. Die Schwaben gehen zwar in Führung. Ex-VfB-Torjäger Terodde schlägt aber umgehend zurück.

Der FC Schalke 04 muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit Mai 2021 warten. Eine Woche nach der 1:6-Klatsche gegen Union Berlin kam der Aufsteiger aber immerhin zu einem 1:1 (1:1) beim VfB Stuttgart.

Der frühere Stuttgarter Simon Terodde traf in der 21. Minute mit seinem ersten Saisontor zum Ausgleich für das Team von Trainer Frank Kramer. Zuvor hatte Chris Führich (15.) den VfB, dessen Coach Pellegrino Matarazzo die Partie wegen einer Sperre nur von der Tribüne aus verfolgen durfte, vor 47.500 Zuschauern in Führung gebracht. In der 67. Minute sah Stuttgarts Josha Vagnoman wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.