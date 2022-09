Bundesliga : Terminhatz beginnt: BVB hofft auf Mutmacher gegen Hoffenheim

Dortmund Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund steht vor anstrengenden Wochen. Los geht's in der Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim. Dabei soll es besser laufen als zuletzt zu Hause.

Ein Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) könnte - wie schon das 1:0 am vergangenen Spieltag in Berlin - zur Versöhnung zwischen Team und Anhang beitragen. Es wäre ein Signal zur rechten Zeit. Schließlich steht der Borussia ein strammes Programm mit fünf Spielen in knapp zwei Wochen bevor.