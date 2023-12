Bundesliga Telefonat mit Barças Araujo? Tuchel will nichts kommentieren

Die Verpflichtung eines Abwehrspielers hat in den Transferplanungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters Priorität. In der laufenden Saison musste Trainer Tuchel Engpässe in der Defensive überwinden. Mittelfeldspieler Leon Goretzka half wiederholt als Innenverteidiger aus. Spekuliert wurde zuletzt auch über Innenverteidiger Clement Lenglet (Aston Villa) oder Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham).