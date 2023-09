3. Spieltag Tel rettet FC Bayern vor Rückschlag in Gladbach

Doch anders als beim 0:3 in der Vorwoche gegen Leverkusen sah Borussen-Coach Gerardo Seoane diesmal eine leidenschaftlich verteidigende und kämpfende Gladbacher Mannschaft, an der sich die Bayern lange die Zähne ausbissen. Mega-Star Harry Kane blieb größtenteils wirkungslos, und auch die in dieser Saison erstmalige Startelf-Nominierung von Weltmeister Müller hatte kaum einen Effekt. In der 69. Minute wurde der 33-Jährige ausgewechselt. Zu ideenlos und harmlos blieb die Offensive. Dabei war nach dem Ende der Transferfrist eher die Defensive als Schwachpunkt der Bayern ausgemacht worden.