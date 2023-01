Bundesliga : Teil eins im Doppel-Test: Wolfsburg siegt 4:0 in Augsburg

Wolfsburgs Ridle Baku (M) erzielte im ersten Test gegen Augsburg einen Doppelpack. Foto: Uwe Anspach/dpa

Augsburg Mit Neuzugang David Colina in der Startelf hat der FC Augsburg ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren. Im Rahmen von zwei Partien an einem Nachmittag mussten sich die Schwaben um den am Samstag verpflichteten kroatischen U21-Nationalspieler zu Hause mit 0:4 (0:2) geschlagen geben.

Ridle Baku (2), Lukas Ambros und Felix Nmecha erzielten die Tore für den niedersächsischen Fußball-Bundesligisten.

Einen Tag nach Angreifer Dion Beljo (20) war Colina (22) am Samstag als zweiter junger Kroate zum FCA gewechselt. Nach Vereinsangaben läuft sein Vertrag wie der von Beljo viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027.

Die Augsburger starten in einer Woche bei Borussia Dortmund in die Restrunde. Wolfsburg ist Gastgeber für den SC Freiburg.

(dpa)