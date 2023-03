Bundesliga Tedesco zum Abstiegskampf: Vom Gefühl her schafft es Schalke

„Ich war zwölf Jahre in Stuttgart, in Hoffenheim durfte ich auch zwei Jahre arbeiten, aber am meisten fiebere ich schon mit dem FC Schalke mit, wo ich ja auch Trainer der Profis war“, erklärte er: „Ich wünsche mir natürlich, dass die anderen beiden auch nicht absteigen, aber Schalke ist für mich weiter etwas Besonderes, ganz klar.“