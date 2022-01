RB Leipzig : Tedesco: Corona-Fälle bereiten „keine Kopfschmerzen“

Leipzig Trotz diverser neuer Corona-Fälle sieht Trainer Domenico Tedesco den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig im Kampf um die Champions League nicht zwingend nachhaltig geschwächt.

„Grundsätzlich ist das kein Thema, was uns extreme Kopfschmerzen bereitet. Wir sind betroffen, es sind Spieler infiziert. Das müssen wir so akzeptieren“, sagte der 36-Jährige vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Am Dienstag waren Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo positiv getestet worden. Zuvor waren bereits André Silva und Christopher Nkunku über den Jahreswechsel betroffen. Leipzig ist aktuell nur Zehnter, hat als Saisonziel aber nach wie vor die Qualifikation für die Champions League.