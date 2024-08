Fußball-Bundesliga Tah über geplatzten Wechsel: Hin und Her war anstrengend

Für den deutschen Nationalverteidiger Jonathan Tah war das Wechseltheater um seine Person nervenaufreibend. „Ich würde lügen, wenn es nicht anstrengend ist. Am Ende sind es natürlich immer die Spieler, die in diesen Situationen am wenigsten Kontrolle haben über das, was passiert“, sagte der Leverkusener Abwehrspieler nach dem 2:3 gegen RB Leipzig beim TV-Sender Sky: „Natürlich ist es anstrengend, wenn es so ein Hin und Her gibt. Am Ende akzeptiere ich das.“