Bayer Leverkusen Tah schwärmt von Alonso: „Hat mich auf neues Level gehievt“

„Mit uns Abwehrspielern arbeitet der Trainer immer wieder daran“, sagte Tah. Zudem sei Alonso kein Trainer, „der sich an den Rand stellt, schweigt und zuschaut“. Wenn ihm etwas nicht gefalle, gehe er dazwischen, „unabhängig davon, wie prominent ein Spieler ist. Es gibt nicht viele Trainer, die das können, einfach weil sie selbst nicht so gut Fußball spielen konnten wie er“, sagte der 28-Jährige. „Es hat eine Wirkung, wenn so jemand dir zeigt, was er von dir will.“