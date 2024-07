Fußball-Bundesliga Tah-Poker mit Bayern ein Problem für Leverkusen

Der Ablöse-Poker mit dem FC Bayern um Jonathan Tah bringt Bayer Leverkusen in Schwierigkeiten. Der Fußball-Nationalspieler hat beim Double-Sieger noch einen Vertrag bis 2025, den der 28-Jährige nicht verlängern will. Der Leverkusener Abwehrchef soll sich mit den Münchnern einig sein - Bayer und Bayern in der Frage der Ablösesumme allerdings nicht.