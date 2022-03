FC Bayern München : Süle fehlt, Müller zurück: Vorbereitungen auf das Top-Spiel

München Mit einigen personellen Abstrichen bereitet sich der FC Bayern München auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen vor. Beim ersten öffentlichen Training seit Monaten trainieren einige Akteure individuell.

Ein möglicher Ausfall Süles, der am Saisonende ablösefrei zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund wechselt, könnte Trainer Julian Nagelsmann zum Umplanen in der Abwehr zwingen. Denn in dem gelb-gesperrten Lucas Hernandez fällt im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bereits ein möglicher Innenverteidiger aus.