Trainingsauftakt : Suche nach der FC-Euphorie: Beierlorzers Charme-Offensive

Köln Als Achim Beierlorzer um 10.10 Uhr zum ersten Mal den Trainingsplatz des 1. FC Köln betrat, war ein freundliches „Willkommen in Kölle“ der größte emotionale Ausbruch, der dem neuen Chefcoach entgegenschlug.

„Wir müssen wieder eine neue Euphorie hier entfachen“, gestand Defensivspieler Marco Höger nach dem Trainingsauftakt. „Die ist zum Ende der letzten Saison etwas verloren gegangen. Als Aufsteiger braucht man das aber.“ So kurios das für einen Aufsteiger, noch dazu im nicht gerade melancholischen Köln, klingen mag: Beierlorzer war sogleich bei seiner ersten Einheit als FC-Trainer darum bemüht, eine positive Grundstimmung zu erzeugen. „Dafür ist er genau der richtige Man. Er hat die Aura dafür“, meinte Höger.

„Ich will die Spieler jetzt mal mit den neuen Regeln, den neuen Bedingungen konfrontieren“, drückte es Beierlorzer selbst aus. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und für jedermann zugänglich gibt sich der 51 Jahre alte Franke volksnah. Das kommt an im Rheinland. Den zu Beginn ausgebliebenen Applaus des Anhangs holte das Team auf dem Platz nach. Immer wieder klatschten die Spieler aufmunternd in die Hände, zum Ende der rund anderthalbstündigen ersten Einheit gab es ein längeren Kreis der Spieler mit dem Trainerteam.