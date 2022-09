Bundesliga : Stuttgarts Neuzugang Guirassy winkt Debüt gegen Schalke

Stuttgart Der erst am Donnerstag verpflichtete Stürmer Serhou Guirassy könnte im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 bereits sein Debüt geben.

Der 26-Jährige sei durchaus eine Option für den Kader, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo einen Tag vor der Partie gegen die Königsblauen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für einen Platz in der Startelf sei es aber wohl noch zu früh. Guirassy war am letzten Tag der Transferperiode als Ersatz für den nach England gewechselten Sasa Kalajdzic vom französischen Erstliga-Club Stade Rennes zum schwäbischen Fußball-Bundesligisten gekommen.