20. Spieltag : Stuttgarter Wut: „Maximal bitter“ - Leverkusen zaubert

Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich eindrucksvoll für das peinliche Pokal-Aus bei Rot-Weiss Essen rehabilitiert. Beim 5:2 gegen den VfB Stuttgart zauberte die Werkself phasenweise. Hatte aber bei einer entscheidenden Szene auch viel Glück.

Am Ende verloren die Schwaben in der Fußball-Bundesliga zwar deutlich mit 2:5 (0:2) bei klar überlegenen Leverkusenern. Doch die Partie hätte in der Tat anders laufen können. Denn das Handspiel des Leverkuseners Timothy Fosu-Mensah ereignete sich beim Stand vom 2:1, im Gegenzug fiel das 3:1 für Bayer. Doch das Kuriose: Dem Treffer von Leon Bailey (56.) folgte zwar ein langer Videobeweis. Doch wie sowohl via Anzeige-Tafel als auch über den entsprechenden Twitter-Kanal des DFB erklärt wurde, galt die Prüfung gar nicht dem Handspiel, sondern nur einer möglichen Abseitsstellung von Vorlagengeber Moussa Diaby.