Bundesliga-Stürmer Stuttgarter Undav hofft weiter auf EM-Teilnahme

„Mein Traum ist es, am Turnier teilnehmen“, sagte Undav und fügte lachend hinzu: „Bis zur EM stelle ich mein Handy nicht mehr auf lautlos.“ Der 27-Jährige wurde in Deutschland geboren, seine Eltern stammen aus der Türkei. Im Sommer war Undav vom englischen Club Brighton & Hove Albion nach Stuttgart gewechselt. Für den VfB, der am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt antritt, erzielte er in dieser Saison bisher sechs Pflichtspiel-Tore.