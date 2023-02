Bundesliga : Stuttgarter Polizei widerspricht Kölner Fans

Stuttgart Die Einsatzleitung der Polizei Stuttgart zieht nach dem Einsatz gegen die Insassen von Fanbussen des 1. FC Köln ein positives Fazit. Der Kritik aus dem Kölner Lager widerspricht der Polizeipräsident.

„Die Stuttgarter Polizei handelt nach Recht und Gesetz. Wir orientieren uns bei unseren Einsätzen an der 'Stuttgarter Linie', wonach wir gegenüber Gewalt entschieden einschreiten, und das auch, bevor sie entsteht“, sagte Polizeipräsident Markus Eisenbraun in einer Mitteilung.

Tags zuvor hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart in einem Interview des TV-Senders Bild gesagt: „Das war geplant, die Jungs von Anfang an rauszunehmen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung. Das ist eine bewusste Aktion, da muss mir keiner erklären, dass das eine Aktion ist, um mehr Sicherheit zu haben.“