Bundesliga : Stuttgart will gegen Wolfsburg „Reaktion“ zeigen

Stuttgart Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart hat für das wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mehr Mut von seiner Mannschaft gefordert.

In Berlin hatte der VfB nach einer miserablen ersten halben Stunde am vergangenen Sonntag 0:2 verloren. Dadurch wuchs sein Rückstand auf den ersten direkten Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga auf vier Punkte. Dafür, dass einige der mitgereisten Anhänger ihrem Unmut nach der Partie lautstark Luft gemacht hatten, zeigte Matarazzo erneut Verständnis. „Es liegt an uns, die Fans mitzunehmen“, sagte er mit Blick auf das Wolfsburg-Spiel, für das bis Donnerstagmittag nach Clubangaben schon über 50.000 Tickets verkauft worden waren.