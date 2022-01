Transfers : Stürmer Azmoun wechselt vorzeitig nach Leverkusen

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung des iranischen Nationalstürmers Sardar Azmoun vorgezogen.

Beide Vereine verkündeten, dass der 27-Jährige noch in der Winter-Transferperiode ins Rheinland wechseln wird. „Wir sind froh über die konstruktive Einigung mit Zenit und dass wir nun frühzeitig auf Sardars Qualitäten setzen können“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Vor einer Woche hatte der Verein den eigentlich ablösefreien Transfer Azmouns für Sommer als perfekt gemeldet. Der Torjäger, der in 60 Länderspielen 39 Treffer erzielte und mit Zenit dreimal in Folge Meister wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2027.