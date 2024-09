Frauen im Fußball Studie: Kaum Frauen in Spitzenpositionen in 1. und 2. Liga

Die FKM-Erhebung orientiert sich an den AllBright-Berichten, in denen regelmäßig die Zusammensetzung der Vorstände und Aufsichtsräte bei DAX-Konzernen analysiert wird. „Die deutschen Unternehmen liegen im internationalen Vergleich beim Thema Chancengleichheit und Diversität in der Führung schon weit zurück, aber die Fußballbranche steht noch mal deutlich extremer da“, resümiert Wiebke Ankersen, die Co-Geschäftsführerin der deutsch-schwedischen AllBright-Stiftung. Der deutsche Fußball solle sich ein Beispiel nehmen an Unternehmen oder der Fußballbranche in anderen Ländern.