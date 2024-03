Bundesliga Streichs Abschied vom SC Freiburg - Zitate des Kult-Trainers

„Das Problem ist: Die jungen Spieler sehen diese eingeölten Muskeln in irgendwelche Blättle, überall. Und dann denken die: Haja, das ist so ein Show-Man. Das ist kein Show-Man, das ist das Gegenteil. Also wenn der Messi und der Ronaldo bei uns wären, kann ich ihnen garantieren, sie würden spielen.“