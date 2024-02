Bundesliga Streich zum FC Bayern? Freiburgs Sportvorstand mit Tipp

Der SC Freiburg steht in der Bundesliga nach fünf sieglosen Partien unter Druck. Kurz nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League verloren die Breisgauer am Sonntag beim FC Augsburg mit 1:2. „Wir werden alle Kraft benötigen, dass wir in der Bundesliga ein paar Punkte sammeln in den nächsten Wochen und nicht in einen kompletten Negativstrudel reinkommen“, sagte Saier. Ein Sieg im Heimspiel gegen die Münchner am Freitagabend (20.30 Uhr) wäre da sehr willkommen.