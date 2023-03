Bundesliga Streich-Verlängerung weltweit ein Thema

Streichs Vertragsverlängerung war am Dienstag öffentlich gemacht worden. Er übernahm die Profis Ende 2011 in einer schwierigen Situation und führte sie am Saisonende noch zum Klassenverbleib. Nach einigen Aufs und Abs gehört der Verein in der Bundesliga mittlerweile zum erweiterten Kreis der Topclubs. Um gegen den italienischen Rekordmeister Turin weiterzukommen, benötigt der Sport-Club nach dem 0:1 im Hinspiel einen Sieg mit zwei Treffern Differenz.