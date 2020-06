Freiburgs Kult-Trainer : Streich: Schnitzel nicht von gequälten Schweinen essen

Freiburg Der Freiburger Trainer Christian Streich hat sich für einen bewussten und verantwortungsvollen Fleischkonsum ausgesprochen.

„Viele Menschen heutzutage werden so erzogen, dass sie das Schnitzel auf dem Teller in keinerlei Verbindung mit einem Tier bringen. Da sind die Menschen nicht einmal selbst schuld daran. Das ist für sie einfach völlig abstrakt. Das ist natürlich eine Katastrophe“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten dem Internetportal „Sport1“. Streichs Eltern betrieben eine Metzgerei, in der er als Jugendlicher geholfen hat.