Bundesliga Streich nach drittem Sieg: „24 Punkte - sensationell“

Streich verwies auf die vielen Verletzten, die die Breisgauer hatten beziehungsweise noch haben - darunter ist auch Kapitän Christian Günter. „Wir sind voll am Basteln. Was die Physios und Doks hier abziehen - Wahnsinn!“, sagte der SC-Coach. Der Europa-League-Teilnehmer liegt in der Tabelle dennoch auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) treten die Freiburger noch beim baden-württembergischen Rivalen Heidenheim an, dessen Trainer Frank Schmidt ebenso wie Streich ein Dauerbrenner im Profigeschäft ist.