Bundesliga Streich: Künftig Titelkampf zwischen Bayern und Bayer

Der 58 Jahre alte Streich erlebte zuvor nur in seiner Debütsaison 2011/12 einen anderen Meister als den FC Bayern, damals Borussia Dortmund. „Es durfte in diesem Jahr nur einen deutschen Meister geben, das ist Leverkusen. Im Moment sind sie die beste Mannschaft in Deutschland, das kann aber in ein paar Monaten wieder anders sein. Es ist doch gut, wenn die sich da bekämpfen“, sagte Streich. Neben Bayern und Leverkusen sieht der scheidende Freiburg-Trainer auch Dortmund und Leipzig für die kommenden Jahre in starker Position.