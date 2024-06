Bundesliga Stöger verabschiedet sich vom VfL Bochum

Er war 2022 vom FSV Mainz 05 nach Bochum gewechselt. In 110 Spielen erzielte Stöger 21 Tore und gab 28 Vorlagen. Beim Sieg im Elfmeterschießen in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf hatte er zum 3:0 in der regulären Spielzeit ein Tor geschossen und zu den beiden anderen die Vorarbeit geleistet.