Gerade Pay-TV-Sender Sky steht im Blickpunkt : Startschuss im Millionenpoker um die Fernsehrechte

Frankfurt Seit Montag können sich die Interessenten an den Medienrechten des deutschen Profifußballs registrieren. Sky steht dabei sehr unter Druck.

Der Milliarden-Poker hat begonnen: Wer das große Geld für die Medienrechte am deutschen Profifußball investieren möchte, darf sein Interesse seit Montag bekunden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zu Wochenbeginn die „Ausschreibung zur Vergabe“ an den deutschsprachigen Rechten (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol) für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 angekündigt. Von nun an können sich interessierte Unternehmen registrieren.

Zum Start der jeweiligen Ausschreibung wird die DFL im nächsten Schritt den registrierten Unternehmen frühestens am 27. Februar einen so genannten „Procedure Letter“ übersenden. Dieser „enthält den Zeitplan sowie die Verfahrensregeln für die Durchführung der Ausschreibung, die Fristen und Kriterien für die Zulassung zu der Ausschreibung, das Verfahren für die Abgabe von Angeboten und die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe der ausgeschriebenen Rechtepakete“.

Laut Seifert wird es bei den Live-Übertragungen der Bundesliga vier Rechtepakete geben. Dazu kommen zwei Pakete für die 2. Liga, ein Paket mit neun Live-Partien für das Free-TV und sieben Pakete für die Höhepunkt-Spielberichte. Mit Blick auf die Bundesliga hatte zuletzt bereits die FAZ die vier Live-Pakete benannt: 1. Alle Spiele in der Konferenz. 2. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag. 3. Die Partie am Samstagabend. 4. Die einzelnen Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag.