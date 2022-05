Bundesliga : Startphase als FCB-Boss für Kahn ein „ziemliches Stahlbad“

München Oliver Kahn bezeichnet seine Anfangszeit an der Spitze des FC Bayern München als harte Lehre. „Diese ersten zwei Jahre hier für mich waren heftig, ein ziemliches Stahlbad“, sagte der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter und frühere Bayern-Kapitän im Vereinsmagazin „51“.

Der 52-jährige Kahn gehört dem Vorstand des Rekordmeisters seit Januar 2020 an. Im Sommer 2021 löste er Karl-Heinz Rummenigge (66) als Vorstandsvorsitzender ab. Am Ende seiner ersten Saison als Bayern-Chef steht die Meisterschaft als einziger Titelgewinn.

Besonders „ärgert“ Kahn weiterhin das Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal. Als TV-Zuschauer beim verpassten Halbfinale gegen den FC Liverpool, hätte er „die Wände hochgehen“ können, bekannte er. Die Misserfolge in der Königsklasse und im DFB-Pokal würden die Bayern-Spieler aber in der kommenden Spielzeit „anstacheln“, glaubt Kahn.