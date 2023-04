FC Bayern München Start mit Sieg: „Glaube, dass wir einen Schritt machen“

Kimmich maß auch Tuchel-Vorgänger Nagelsmann einen „Anteil“ am Sieg gegen den BVB bei. „Es ist jetzt nicht so, dass alles gelöscht ist, was davor beim Trainer war. Generell ist das immer eine emotionale Geschichte, weil in erster Linie zeigt das, dass wir Spieler nicht unsere Leistung auf den Platz bekommen haben“, sagte Kimmich, der nach der Auswechslung von Müller die Kapitänsbinde trug. „Ich bin jetzt in meiner achten Saison, das ist jetzt mein siebter Trainer. Das spricht dann auch nicht immer für uns Spieler. Das heißt, dass wir nicht immer konstant unsere Leistung zeigen konnten.“