30. Spieltag : Stark wie nie: Goretzka ein Bayern-Leader mit Haltung

Leverkusen Der FC Bayern München hat die schwächste Hinrunde seit neun Jahren gespielt. Und spielt nun eine Rückrunde der Rekorde. Nicht zuletzt dank des in jeder Hinsicht erstaunlich starken Leon Goretzka.

Als Techniker mit Kampfgeist und Führungsqualitäten nimmt Leon Goretzka mehr und mehr eine Chef-Rolle ein und ist so etwas wie das Gesicht des aktuellen Höhenflugs. „Unser Vorteil aktuell ist, dass wir elf Chefs auf dem Platz haben“, sagte der 25-Jährige nach dem 4:2 (3:1) bei Bayer Leverkusen, an dem er mit einer Vorlage und einem Tor maßgeblichen Anteil hatte.

Goretzkas Stellenwert hebt auch der Bundestrainer hervor. „Gerade seine jüngste Entwicklung ist sehr erfreulich, Leon hat sich bei Bayern München eine sehr gute Position erarbeitet“, sagte Joachim Löw dem „Kicker“ und berichtete: „Zurzeit fühlt er sich so gut wie selten zuvor, wie er mir kürzlich am Telefon sagte.“

Mit neuen Muskelpaketen nach der Corona-Pause hatte er für Aufsehen gesorgt und überzeugt in der Münchner Erfolgsserie auch sportlich so sehr wie lange nicht. Sollten die Bayern am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und Borussia Dortmund zuvor bei Fortuna Düsseldorf verlieren, wäre die achte Meisterschaft in Serie schon am 31. Spieltag fix. Nach dem Hinspiel in Gladbach Anfang Dezember waren die Bayern noch Siebter. Mit schon 90 Treffern wackelt sogar der Tor-Rekord aus dem Jahr 1972 mit 102 Toren. Mit dem Flick sich nicht beschäftigt. „Es geht erst einmal darum, dass wir Meister werden wollen“, sagte er: „Alles weitere ist Beiwerk.“