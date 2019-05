Relegation : „Stadion wird brennen“: Union und VfB vor hitzigem Rückspiel

Der 1. FC Union Berlin will erstmals in die Bundesliga aufsteigen. Foto: Sebastian Gollnow.

Berlin Abstiegsangst gegen Aufstiegseuphorie. Der VfB Stuttgart setzt für das Relegations-Finale auf Zweck-Optimismus, der 1. FC Union beschwört die Kraft seiner völlig elektrisierten Kult-Fans.

Die Rolle des Außenseiters beanspruchen die Berliner im Psychoduell trotz der guten Ausgangslage durch das 2:2 im Hinspiel aber genüsslich weiter für sich. „Ich bleibe bei der Meinung: Favorit bleibt Stuttgart“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) in der restlos ausverkauften Alten Försterei. „Das Stadion wird brennen“, verspricht Innenverteidiger Marvin Friedrich einen emotionalen Höhepunkt.

Für den ersehnten erstmaligen Sprung in die Fußball-Bundesliga reicht den Eisernen schon ein torloses Unentschieden oder ein 1:1, die Stuttgarter müssen hingegen von Beginn an auf Sieg spielen. „Der Boxer hat jetzt eine Runde verloren, eine abgekriegt“, resümierte Interimstrainer Nico Willig die Ausgangslage. „Er muss sich jetzt wieder etwas schütteln, und am Montag geht es wieder auf die Platte.“