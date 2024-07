Fußball-Bundesliga St. Pauli-Trainer Blessin: „Bornemann hat mich gepackt“

„Es ist kein kompletter Stilbruch, weil bestimmte Elemente bereits da sind. Aber wir treffen in der Bundesliga auf sehr spielstarke Teams, da liegt es in der Natur, dass wir weniger den Ball haben werden“, sagte der neue Cheftrainer der Hamburger. „Also müssen wir etwas ändern, damit es nicht frustrierend wird.“Blessin lobte in dem Zusammenhang seine Spieler. „Es geht darum, dass wir gemeinsam etwas erarbeiten“, sagte er. „Ich erlebe die Mannschaft als extrem lernwillig, sie denkt viel mit und hinterfragt.“ Die Spieler kämen in den Übungsformen häufig zu ihm und stellen Fragen. „Dieses Mitdenken hilft extrem dabei, uns die Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Gleichzeitig bin ich ja aber auch nicht stur und ändere Dinge um des Änderns Willen.“ Was gepasst hat, werde er beibehalten. „Und so, wie hier zuletzt gearbeitet wurde, hat natürlich vieles gepasst.“