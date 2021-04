Zitate : Sprüche zum 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche des 31. Spieltages der Fußball-Bundesliga gesammelt:

„Spannend, oder? Das ist doch was für euch! Zuschauergerecht, fangerecht, fürs Fernsehen perfekt.“ (Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nach dem 1:3 in Leverkusen über den Kampf um die Champions-League-Qualifikation)

„Wer da über einen Torwart-Fehler reden will, kann es machen. Aber ich weiß schon selbst, was ich richtig und was falsch mache.“ (Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt über das 0:1 in Leverkusen)